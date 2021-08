Marcos Mion desembarca com a esposa, Suzana Gullo, em aeroporto de São Paulo - Leo Franco/Agnews

Publicado 14/08/2021 08:39

Rio - Marcos Mion retornou à São Paulo na noite desta sexta-feira após ser entrevistado por Fátima Bernardes no "Encontro", nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Foi a primeira aparição televisiva do apresentador após ser contratado pela Rede Globo. Durante a caminhada pelo aeroporto, ele esteve acompanhado pela esposa, Suzana Gullo, e carregava as malas do casal. Ele chegou a acenar para as lentes do fotógrafo.

Durante participação no "Encontro", apresentador não segurou a emoção e chorou ao vivo. "Não vou fingir costume, era mais que uma meta, era um sonho. Muitas pessoas não conseguem realizar um sonho, estou vivendo cada segundo, é uma emoção grande. É fácil dizer que Deus desenhou um caminho para mim, mas quando você está caminhando é uma angústia. Estou surtando de estar aqui", disse.