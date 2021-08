Anitta terá estátua de cera no museu Madame Tussauds, em Nova York - Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2021 17:57

Rio - Anitta terá a própria estátua no Madame Tussauds de Nova York. O museu, famoso por figuras com o material e que abriga estátuas de personagens de filmes, políticos, estrelas de cinema e da música, irá receber a cantora brasileira. A cantora anunciou a novidade nesta sexta-feira (13) no Instagram.

"Estou muito honrada! Mal posso esperar para ter minha figura de cera no Madame Tussauds de Nova York", escreveu ela. No vídeo, Anitta aparece com o mesmo cropped que usou em Girl From Rio, a calça e calcinha que usou durante sua apresentação no Rock in Rio de 2019.

Para a preparação, ela fez uma sessão de fotos de diversos ângulos e mostrou que foram tomadas suas medidas e verificada as tonalidades de pele e cabelo.

Veja no vídeo: