Publicado 13/08/2021 17:56 | Atualizado 13/08/2021 18:00

A arquiteta Pamella Holanda, ex-esposa do Dj Ivis que o acusou de violência doméstica, contou sobre suas preocupações sobre o relacionamento do DJ com a filha de dez meses do casal, chamada Mel.



Em entrevista gravada ao Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, ela afirmou que perdoou o DJ pelas agressões que sofreu. Ela afirma que a decisão foi para ela, e não para ele. "E me perdoo também, por eu ter me colocado nessa situação e por ter me permitido viver tanto tempo assim", afirma. A entrevista vai ao ar no próximo sábado.



A decisão para o perdão e para se livrar do DJ tem a ver com a filha. "Se eu continuasse com ele estaria criando mais uma pessoa doente para a sociedade. Mais uma mulher insegura, cheia de ansiedade, com traumr, com dificuldade de se relacionar não só com homens, mas comigo também, com a própria mãe. Que espécie de mãe é essa?" indaga.



Além disso, Pamella afirma que não quer que as agressões que sofreu do DJ impactem no relacionamento da filha com o pai. "Ele é pai dela e vai ser para o resto da vida". Mesmo assim, não há chances de reatar o casamento.