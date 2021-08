Paty Navidad - Divulgação

Publicado 13/08/2021 17:33

Rio - Patricia Navidad, conhecida por atuar em telenovelas como "A Feia Mais Bela", foi internada em caso grave da covid-19, segundo informações da revista People En Español. Aos 48 anos, a atriz mexicana se recusou a tomar a vacina contra a doença e alegou que o imunizante transformava as pessoas em zumbis. O estado de saúde de Paty é estável, mas não há previsão de alta médica.

Negacionista, Patricia participava do "MasterChef Celebrity" no México e foi afastada do programa após testar positivo para a doença. Ainda segundo a People, a atriz foi contaminada durante um surto nos bastidores da atração e chegou a ser acusada por outros veículos da imprensa mexicana de causar a situação nos estúdios da TV Azteca.

De acordo com o site Hitc, em janeiro deste ano, a artista teve sua conta no Twitter suspensa por divulgar informações falsas sobre a vacina, afirmando que o imunizante teria sido criado pela elite para controlar a população. Além de "A Feia Mais Bela", Paty Navidad também é famosa por seus papéis nas novelas "Por Ela Sou Eva", de 2012, e "Canavial de Paixões", de 1996.