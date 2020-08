Na GloboNews, Felipe Neto faz duras críticas contra a própria emissora e a rival CNN Brasil

Rio - Felipe Neto foi entrevistado pelo canal GloboNews neste domingo. O youtuber, inclusive, criticou o próprio canal do grupo Globo por ajudar a "validar" a posição de "negacionistas da pandemia e negacionistas da necessidade de isolamento social".

Felipe estava se referindo ao deputado Osmar Terra (MDB-RS). "Uma pessoa que já veio aqui na GloboNews, inclusive, que eu critiquei abertamente por ter sido convidada e que aparece também em outros canais o tempo inteiro", relembrou.

"Toda semana ele fala que a próxima semana é o fim constatado da pandemia. Ele está falando isso desde março. Falou que iam morrer mil pessoas e continua até hoje arrotando que está certo em relação à pandemia", completou.

Cristina Lôbo perguntou a Felipe se ele sentaria para discutir o projeto das fake news com blogueiros que defendem o governo Bolsonaro. O projeto está sendo debatido no Congresso. "Eu não me sentaria da mesma forma que eu não aceito aparecer na CNN Brasil pela mesma razão", disse o influenciador digital.

"A gente está vivendo hoje no Brasil um momento de validação do negacionismo, a validação do obscurantismo, a validação de pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública. E que de repente saíram dos esgotos, como ratos pela cidade, de uma forma tão violenta e grotesca, que saíram contaminando todo mundo", afirmou.

Para Felipe, os meios de comunicação precisam fazer um contraponto mais eficaz contra pessoas que espalham informações falsas. ""E aqui não estou falando de opiniões divergentes, estou falando de negacionistas científicos, péssimos revisionistas históricos, pessoas que intencionalmente deturpam, manipulam e negam o que a ciência diz para tentar vender uma ideologia".

"Sentar com essas pessoas, pra mim, é validá-las. E eu não posso fazer isso. Eu não me sentaria com esses indivíduos, principalmente desses blogs, que fazem parte deste esquema de articulação da extrema direita, que ajudam a disseminar o tempo inteiro notícias mentirosas e estão sendo alvo de investigações".

Felipe ainda fez um apelo aos jornalistas. "É papel do jornalismo negar. Eu levanto essa necessidade, pedindo para os bons jornalistas, que vocês são, quando encontrarem essas pessoas, essas opiniões, que as neguem e que mostrem a verdade de imediato", disse.