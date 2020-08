Felipe Neto aceita convite de Rodrigo Maia para discutir PL das fake news

Felipe Neto aceitou o convite do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para participar de uma reunião na próxima semana, na qual será discutido o projeto de lei (PL) das fake news. O PL 2630/2020, que visa combater a disseminação de notícias falsas, já foi aprovado no Senado Federal e está em tramitação na Câmara O youtuber e influenciador digitalaceitou o convite do presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), para participar de uma reunião na próxima semana, na qual será discutido o. O PL 2630/2020, que visa combater a disseminação de notícias falsas, já foi aprovado no Senado Federal e está em tramitação na Câmara

O político e o youtuber trocaram neste sábado mensagens públicas pelo Twitter. Maia saiu em defesa do Felipe Neto, que tem sido alvo de ataques após se posicionar contra o presidente da República , Jair Bolsonaro.

Galeria de Fotos Felipe Neto no The New York Times Reprodução Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados Felipe Neto no Roda Viva Reprodução / Redes Sociais Rodrigo Maia Tomaz Silva/ Agência Brasil O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Tomaz Silva/Agência Brasil Youtuber Felipe Neto Divulgação Felipe Neto Divulgação/ Washington Possato Felipe Neto Ag. News Felipe Neto Divulgação Recentemente, inclusive, Neto gravou um vídeo para o jornal norte-americano The New York Times em que classifica Bolsonaro como o "pior presidente do mundo" e o compara ao presidente americano, Donald Trump.

Ao mencionar Felipe Neto no tuíte, Maia afirmou que "a covardia é a virtude dos fracos". "Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito."

O presidente da Câmara escreveu ainda que, "por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news". Convidou então o youtuber para a reunião - e foi prontamente aceito.