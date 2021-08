Simone e Simaria - João Viegas

Publicado 13/08/2021 15:39 | Atualizado 13/08/2021 15:44

Simone e Simaria negaram ter recebido R$ 1 milhão de cachê para fazer propaganda do governo Bolsonaro. A dupla sertaneja aparece na lista de celebridades que receberam dinheiro para fazer propagandas do governo, divulgada pelo site The Intercept Brasil. A assessoria das cantoras enviou um comunicado ao iG Gente explicando que as astistas foram contratadas por uma agência de publicidade e que isso se de antes da pandemia da Covid-19.



"A dupla não prestou serviço ou foi contratada pelo governo, muito menos recebeu o cachê mencionado. Em outubro de 2019, antes da pandemia, a dupla Simone & Simaria, foi, mediante intermediação da gravadora, contratada por Agência Publicitária para a participação como 'garotas propaganda' de campanha direcionada ao combate da violência doméstica", diz o comunicado.



A nota oficial ainda diz que a atuação das sertanejas foi focada na defesa das mulheres e no combate à violência contra a mulher.



Segundo o site The Intercept Brasil, governo Bolsonaro pagou um montante de R$ 4,3 milhões para personalidades da televisão, bem como para radialistas e influencers. Teriam sido pagos cachês para celebridades defenderem ações apoiadas pelo governo federal, como a defesa do tratamento precoce para a Covid-19, que não tem qualquer comprovação científica.