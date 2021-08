Whindersson Nunes e Maria Lina - Reprodução

Whindersson Nunes e Maria LinaReprodução

Publicado 13/08/2021 15:20 | Atualizado 13/08/2021 15:26

O relacionamento entre o humorista Whindersson Nunes e da estudante Maria Lina chegou ao fim nesta sexta-feira. Os dois estavam juntos desde novembro de 2020. Em maio deste ano, Maria e Whindersson perderam o filho João Miguel, que nasceu prematuro.



fotogaleria

Publicidade

Maria Lina usou seu perfil oficial no Instagram, no início da tarde, para contar aos fãs sobre o término do noivado. "Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem", disse Maria.



Logo após a confirmação do término, Maria ganhou 100 mil seguidores. A última postagem de Maria foi nos stories, com um salmo bíblico. "Guarda-me, Senhor, como a menina dos Teus olhos; esconde-me debaixo da sombra das Tuas asas". Já Whindersson, publicou stories em um estúdio de gravação trabalhando com a dublagem de uma paródia.