Viih Tube - Reprodução

Publicado 13/08/2021 12:43

Rio - Viih Tube soube fazer do limão, limonada. Pelo menos, é isso que ela defende com o lançamento de 'Cancelada', seu novo livro. Já em pré-venda, a publicação traz um pouco dos perrengues passados pela youtuber em relação ao mundo virtual e, principalmente, sua vida após o 'BBB 21'.

Além de falar de sua própria experiência, Viih também quer que seus fãs e seguidores repensem o uso da internet. "Quem não gosta de ser querido, elogiado, valorizado? Mas se você é uma youtuber e influenciadora digital de sucesso, é bem provável que, ao lado da admiração dos fãs, em alguns momentos da sua trajetória se depare com os temidos haters e receba muito ódio e agressões dos fiscais e juízes da internet. Viih Tube sabe bem o que é isso. Na sua longa carreira, já passou por várias experiências desafiadoras e histórias de cancelamento que poderiam ter destruído sua saúde mental ou literalmente acabado com sua vida. Em Cancelada, ela conta esses episódios e mostra como fez várias limonadas desses limões amargos, aproveitando para aprender, refletir e principalmente evoluir. Mas poderia ter sido muito diferente. Por isso aqui, junto com conselhos, confissões, atividades e testes, Viih faz um convite aos leitores para que pensem sobre suas atitudes no mundo virtual e entendam que se nem todos são loucos, de cancelador todo mundo tem um pouco", diz a publicação de lançamento.