Tarcísio Meira e o filho - Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2021 10:04 | Atualizado 13/08/2021 10:30

Rio - Tarcísio Filho, filho único do casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, usou uma rede social, na madrugada desta sexta-feira, para homenagear o pai, vítima da covid-19 aos 85 anos de idade. Na imagem, o ator aparece agradecendo os aplausos do público na peça "O Camareiro", seu último trabalho no teatro.