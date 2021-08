Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2021 08:30 | Atualizado 13/08/2021 08:48

Rio - Andressa Urach realizou a primeira consulta do pré-natal de sua segunda gestação nesta quinta-feira. Após a visita médica, ela deu detalhes sobre o que está sentindo no momento, incluindo as dificuldades referentes às primeiras semanas de gravidez.

"Hoje foi minha primeira consulta de pré-natal. Estou com 70 kg, acho que estou com 7 semanas. Mas só vou ter certeza depois dos exames! Descobri que não posso comer sushi. E chimarrão só pode, no máximo, 6 cuias", escreveu ela, que está prestes a completar dois meses de gestação.



"Estou muito enjoada. Antes dos enjoos queria três filhos, acho que só vou dar conta de um, mesmo", completou a modelo, que já é mãe de Thiago Lopes, de 16 anos, fruto do seu primeiro casamento.