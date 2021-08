Manoel Soares testa positivo para covid-19 - Reprodução Internet

Publicado 13/08/2021 08:21 | Atualizado 13/08/2021 08:27

São Paulo - O apresentador e repórter da Globo Manoel Soares foi diagnosticado com Covid-19 na noite desta quinta-feira. Manoel usou seu perfil oficial no Instagram para desabafar sobre o momento e pediu que os fãs não deixem a vacina de lado.

"Amores, quero fazer aqui um alerta importante para que se vacinem. Se ou quando a contaminação chegar até você, seu organismo precisa estar preparado para se defender e passar sem maiores traumas. Agradeço ao carinho da galera e em breve estarei na luta novamente.", escreveu.

O ator disse que outros membros da família também estão com Covid-19 e explicou que está sentindo os sintomas da doença, mas segue por ter se vacinado com a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. "Fui diagnosticado no início da noite. Aquela derrubada, tosse, o corpo fica meio quebrado e tal. Mas estou tranquilo, pois eu me vacinei. Quando você toma vacina, você tem a probabilidade menor de ter um quadro mais grave", completou.