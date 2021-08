Para tomar a 1ª dose, o munícipe deve apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. - Foto: Divulgação.

Para tomar a 1ª dose, o munícipe deve apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.Foto: Divulgação.

Publicado 12/08/2021 20:00 | Atualizado 12/08/2021 20:01

CAMPOS - A Secretaria de Saúde, através da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV) de Campos dos Goytacazes, aplicará a primeira dose da vacina contra Covid-19 em homens e mulheres com 20 anos, nesta sexta-feira (13). A vacinação também está liberada para aqueles que completam aniversário ainda esse mês, devendo ser respeitada a convocação por idade.

A imunização ocorre através da distribuição de senhas, sempre das 9h e 15h, em 29 postos de vacinação. Para tomar a 1ª dose, o munícipe deve apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. O município também segue imunizando com a segunda dose aqueles que estão dentro do prazo de reforço que são os seguintes grupos: 2ª dose da vacina Pfizer para quem tomou a 1ª dose até o dia 04 de julho.

Também estão convocados para fazer a 2ª dose da AstraZeneca aqueles que tomaram a 1ª dose até 26 de maio. Já a 2ª dose da CoronaVac é para quem tomou a primeira dose até 21 de julho. Esse grupo deve procurar postos específicos, conforme relação abaixo. No ato da vacinação, independente do imunizante, é necessário apresentar documento com foto, CPF e o comprovante da 1ª dose.





CRONOGRAMA DE 1ª DOSE:



Sexta-feira (13): Homens e mulheres com 20 anos.



CRONOGRAMA DE 2ª DOSE:

2ª dose de Pfizer para quem tomou até 04/06

2ª dose de AstraZeneca para quem tomou a 1ª até 26/05

2ª dose de CoronaVac para quem tomou até 21/07



POSTOS DE VACINAÇÃO PARA 1ª DOSE OU 2ª DOSE DE CORONAVAC:



Drive-thru Instituto Federal Fluminense (IFF/Centro)

Drive-thru Guarus Plaza Shopping

Atacadão (BR-101/Guarus)

Sest/Senat

Vila Olímpica do Jardim Carioca

Paróquia São Gonçalo em Goitacazes

Paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro IPS

Paróquia Santa Terezinha na Pecuária

Escola Municipal Pequeno Frederico em Ururaí

Quiosque de Vacinação (Rodoviária Roberto Silveira)

UPH de Travessão

UBS Tocos

UBS Poço Gordo

UBS da Penha

Centro de Convenções da Uenf



POSTOS DE VACINAÇÃO PARA 1ª DOSE OU 2ª DOSE DE ASTRAZENECA:

UPH Santo Eduardo

UPH Morro do Coco

ESF Lagamar (Farol de São Thomé)

ESF Morangaba

UBS Conselheiro Josino

UBSF Ponta da Lama

UBS Santa Maria

UBSF Santa Cruz

UBSF Lagoa de Cima

USF Santa Rosa



POSTOS DE VACINAÇÃO EXCLUSIVOS PARA 2ª DOSE DE ASTRAZENECA OU PFIZER:



Drive-thru Uenf

Automóvel Clube

Clube da Terceira Idade

Instituto Federal Fluminense (IFF) de Guarus

Fundação Municipal de Esportes (antiga AABB)