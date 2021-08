iniciativa contará com palestra do Embaixador de Varejo do Senac RJ, Luiz Antonio Secco, sócio diretor da Azov Consultoria e Educação. - Foto: Divulgação.

Publicado 11/08/2021 16:08 | Atualizado 11/08/2021 16:20

CAMPOS - A cidade de Campos dos Goytacazes recebe, na próxima segunda-feira (16), às 19h, a jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pela Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio. Liderada na região pela Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro (Aderj), esta primeira edição no município será online e terá como tema o setor de varejo e irá oferecer palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários.



A iniciativa faz parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa incentivar a retomada da confiança da população fluminense e o envolvimento das pessoas em um clima de positividade que permeie este ano e ajude a superar o difícil 2020. Para participar, as inscrições podem ser feitas pelo link https://www.rdmdpelointerior.com.br/varejo-campos.



O Rio de Mãos Dadas pelo Interior tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da economia e para reativar a potência dos municípios fluminenses impactados pelo longo período de pandemia.



“As ações realizadas pela união da Fecomércio RJ, Sesc, Senac e IFec com o Sebrae Rio vem se fortalecendo e possibilitam oferecer aos empresários do setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo eficiência e agilidade nos programas, qualificações e treinamentos sob medida para suas necessidades. Em especial nesse período de enfrentamento à pandemia do Coronavírus, o Rio de Mãos Dadas reforça nossos objetivos de apoiar os empresários e a retomada econômica, fundamentais para gerar qualidade de vida e bem-estar à sociedade”, enfatiza o presidente da Fecomércio RJ e do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



“Esse projeto é muito importante para a cadeia produtiva e vem ao encontro das necessidades, principalmente, dos pequenos e médios empresários. É com muito orgulho que a Aderj participa desse projeto a convite do Senac RJ. É um sopro de esperança para todos os varejistas do Norte e Noroeste Fluminense”, afirma o presidente da Aderj, Joílson Barcelos Filho.



Em Campos, o tema abordado será “Convivendo ainda com a pandemia: o que fazer para sobreviver a 2021”. A iniciativa contará com palestra do Embaixador de Varejo do Senac RJ, Luiz Antonio Secco, sócio diretor da Azov Consultoria e Educação. Em seguida, os participantes poderão participar de uma mentoria individual com o especialista pela plataforma Zoom. Os 20 primeiros interessados poderão fazer a mentoria gratuitamente.



Após essa consultoria, os participantes passarão por uma pós-mentoria, em que haverá apresentação do diagnóstico e encaminhamento para as soluções e melhorias necessárias. Entre essas soluções estão o encaminhamento para cursos do Senac RJ, a realização de consultorias do Sebrae Rio ou mesmo a contratação do serviço de consultoria da Azov.



“A crise acelerou muitos processos dentro dos pequenos negócios e a economia começa a apresentar recuperação, graças ao empreendedorismo. O empresário precisa entender que o cliente de hoje é muito diferente de antes do início da pandemia. Ele passou a exigir mais da empresa, quer uma rápida entrega e ser exclusivo. O empreendedor precisa estar preparado para os novos tempos e adquirir o conhecimento necessário para chegar ao cliente final. Essa parceria com várias entidades permitirá fazer um trabalho integrado, com foco nas capacitações mais apropriadas para esse público”, explica o gerente de Atendimento do Sebrae Rio, Leandro Marinho.



Lançado em março, o Rio de Mãos Dadas pelo Interior já teve edições em municípios como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cabo Frio, Três Rios, Volta Redonda, Angra dos Reis, Valença e Barra Mansa. Outras 17 regiões do estado recebem o projeto, inicialmente em plataforma digital. Serão abordados os setores do Varejo, Gastronomia, Turismo, entre outros.



Além das mentorias, o Senac RJ irá oferecer posteriormente na região 60 vagas gratuitas voltadas para o comércio em cursos profissionalizantes pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que atende a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos.



Rio de Mãos Dadas



O Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) promove, desde janeiro, uma série de ações, com participação dos setores público e privado, para incentivar a retomada do otimismo da população fluminense, abalada pelos desafios trazidos pela pandemia de Covid-19.

Ao longo do ano, estão previstas iniciativas como intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, cursos adaptados ao “novo normal”, entre outras. Ainda no primeiro semestre, será realizado um encontro com os prefeitos do interior para oferecer serviços móveis de saúde, cultura e de capacitação profissional para a população desses municípios.

A campanha é simbolizada por esculturas em formato de mãos que se unem, representando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos. Com 2 metros de altura, personalizadas por dez artistas, as obras ficaram expostas em 10 pontos da capital do Rio de Janeiro e seguem para o interior do estado.