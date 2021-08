Estão sendo disponibilizadas 150 vagas em cada posto de vacinação. - Foto: Divulgação.

Publicado 11/08/2021 16:00 | Atualizado 11/08/2021 16:04

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, irá realizar nesta quinta (12) e sexta-feira (13), repescagem diurna de vacinação contra a Covid-19 para quem perdeu o dia reservado para a sua idade. Para atender esse público com 24 anos ou mais, foram disponibilizados oitos postos de imunização.

O atendimento será das 9h às 15h. A repescagem será exclusivamente por agendamento online e estão sendo disponibilizadas 150 vagas em cada posto de vacinação, totalizando 1.200 vagas, diariamente. Para fazer o agendamento, o munícipe deve acessar o endereço eletrônico ( CLIQUE AQUI ), informar o número do CPF, telefone, data de nascimento, e que vai tomar primeira dose. Feito isso, deve clicar em “verificar a disponibilidade”.

Em seguida irá escolher a unidade de vacinação, informar o nome completo e o nome da mãe, horário e data. Para finalizar o agendamento, é preciso clicar em “confirmar” e o usuário visualizará a mensagem: “Agendamento confirmado com sucesso” automaticamente.



A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAB) explica que espera imunizar 2.400 pessoas nesses dois dias de repescagem diurna e, assim conseguir acelerar o atendimento para essas pessoas que porventura não tenha conseguido se vacinar, independente do motivo.



O agendamento online não exclui a obrigatoriedade de apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência no ato da vacinação.



Confira os postos de vacinação exclusivos para repescagem:



UBSF Baleeira



UBSF Parque Imperial



UBSF Santo Amaro



UBSF Parque Rodoviário



UBSF São Sebastião



UBSF Saturnino Braga



UBSF Dores de Macabu



Centro Saúde Guarus