O deslocamento na rodovia se iniciará por volta das 5h, do dia 11 de agosto, e terminara no dia 12, no km 172, próximo ao Trevo da Pedreira, em Macaé. Foto: Divulgação/Arteris Fluminense.

Publicado 10/08/2021 19:31 | Atualizado 10/08/2021 19:36

CAMPOS - Uma peça de usina termoelétrica que está sendo transportada para Macaé, vinda do Porto do Açu, provocará alterações no trânsito na BR-101, no trecho entre Campos e Macaé, entre esta quarta (11) e quinta-feira (12). A carga, que tem grandes dimensões, acarretará o bloqueio da via para as manobras e deslocamentos da peça, ao longo do trajeto.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá transtornos ao trânsito na rodovia, já que o deslocamento da carreta superdimensionada vai ocorrer prioritariamente em período diurno. A Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho da BR-101, orienta que deslocamentos pela rodovia nesse período sejam planejados.

O deslocamento se iniciará por volta das 5h, do dia 11 de agosto, no km 70 da BR-101, posto de combustível Rei do Petróleo, e se desencadeará até o km 142 da BR-101, próximo à entrada de Macaé-RJ e no dia 12 se dará do km 142 da BR-101 até o km 172, próximo ao Trevo da Pedreira, em Macaé, com velocidade máxima de 20km/h.

A peça, que será utilizada na montagem da usina termoelétrica no município macaense, segue em um conjunto com mais de 115 metros de comprimento, cerca de 800 toneladas, 5,48 metros de altura e mais de 10 metros de largura, em 48 eixos de oito pneus cada um. O deslocamento será realizado pela Transportadora Locar, que contará com apoio de batedores e engenheiros da empresa e de viaturas da PRF e da concessionária Arteris Fluminense.



Para que o transporte fosse viabilizado até a BR-101, o esquema do transporte peça precisou ser dividido em duas etapas, com uma parada no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop). Além da escolta da PRF, a operação também conta com equipes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Rodoviária Militar e a Guarda Civil de São João da Barra.