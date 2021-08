Imunizantes foram entregues pelo Governo do Estado no início da tarde desta quinta-feira (12) no 8º Batalhão de Polícia Militar. - Foto: Verônica Mattos.

Publicado 12/08/2021 18:07 | Atualizado 12/08/2021 18:09

CAMPOS - Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu, nesta quinta-feira (12), mais 2.902 doses das vacinas contra a Covid-19. Entre os imunizantes estão 2.802 doses da vacina Pfizer e 100 doses de AstraZeneca. Também foram entregues insumos, como agulhas, seringas e diluente da vacina Pfizer. Com a chegada das vacinas será possível seguir com a aplicação da segunda dose e avançar no cronograma por faixa etária.



Os lotes das vacinas foram entregues pela Secretaria Estadual de Saúde, por via terrestre, no 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). De lá, os imunizantes e os insumos foram levados pela equipe da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav) para Rede de Frio, localizada sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Os imunizantes que chegaram nesta quinta-feira serão incorporados ao cronograma de vacinação do município que nesta sexta-feira (13) irá vacinar pessoas com 20 anos e também seguirá aplicando a segunda dose para quem já está no prazo para receber o reforço e completar o esquema vacinal.

Até esta quarta-feira (11), o município já havia aplicado 394.933 doses das vacinas contra a Covid-19. Deste total foram 264.554 de primeira dose e 119.745 de segunda dose. Outras 10.634 foram dose única.