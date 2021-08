Marcelo Lessa, de 51 anos, está internado em um hospital particular de Campos. - Foto: Divulgação.

Publicado 11/08/2021 16:44 | Atualizado 11/08/2021 16:44

campos - O promotor de Tutela Coletiva do Ministério Público de Campos dos Goytacazes, Marcelo Lessa, que luta contra as sequelas causadas pela Covid-19, continua internado em estado grave, sob vigilância contínua da equipe médica do Hospital Dr. Beda, que busca meios para recuperar a ventilação pulmonar do paciente. Lessa já está passando por hemodiálise diária e está sedado. O boletim médico desta quarta-feira (11) informa que, clinicamente, não houve alteração relevante em comparação a terça-feira.

"Paciente Marcelo Lessa Bastos se encontra em condição clínica pouco alterada em relação a ontem, dependente de drogas vasopressoras e cardiotônicas, ventilação mecânica e ECMO (técnica conhecida como pulmão artificial) com vazões e parâmetros ajustados conforme resultados dos exames seriados que são realizados. Fazendo hemodiálise diária. Sedação mantida. Em uso de antimicrobianos, sem apresentar febre ou sinais atuais de infecção ativa. Tentativas estão sendo implementadas para recuperar a ventilação pulmonar, bastante comprometida desde o início do quadro", informou.

Hoje completa uma semana da internação do promotor, que deu entrada na unidade hospitalar - na noite da última quarta-feira (4), e foi direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quase 90% de comprometimento pulmonar. Marcelo Lessa também sofreu uma parada cardíaca no último sábado (7), que foi revertida e já passou por uma cirurgia.