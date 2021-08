Vigilância Sanitária apreende medicamentos vencidos em consultório médico em Campos. - Foto: Divulgação/Vigilância Sanitária.

Publicado 11/08/2021 15:15 | Atualizado 11/08/2021 15:17

CAMPOS - Medicamentos fora da validade foram apreendidos pela Vigilância Sanitária durante uma vistoria para renovação de licença de um consultório médico em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A ação aconteceu na manhã de terça-feira (10). Entre os medicamentos, segundo a Vigilância, havia botox. O material é utilizado em preenchimentos faciais.



Todo o material foi recolhido para inutilização e o estabelecimento foi autuado, segundo o órgão. De acordo com a Regulação as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde, RDC 222/2018, os medicamentos com prazo de validade expirado são considerados resíduos químicos, e devem ser descartados por empresa de engenharia ambiental certificada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A Vigilância Santitária de Campos divulgou a apreensão do material fora da validade em suas redes sociais.

“Até que sejam recolhidos pela empresa devem ser acondicionados em recipiente próprio para lixo químico. Os medicamentos foram apreendidos para inutilização e o estabelecimento foi autuado. A VISA ainda recomenda aos consumidores que sempre peçam para verificar a data de validade dos produtos antes de qualquer procedimento”, destacou.



Em fevereiro deste ano, a dentista Giselle Gomes foi denunciada pelo Ministério Público por três crimes em procedimentos estéticos. Ela foi acusada de estelionato, lesão corporal e exercício irregular da arte dentária. Na ocasião, também foram recolhidos produtos com data de validade vencida.