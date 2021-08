A jaguatirica passará por avaliação veterinária e será devolvida à natureza, assim que possível. - Foto: Divulgação.

A jaguatirica passará por avaliação veterinária e será devolvida à natureza, assim que possível. Foto: Divulgação.

Publicado 12/08/2021 17:31 | Atualizado 12/08/2021 17:32

CAMPOS - Agentes do Grupamento Ambiental (GAM) da Guarda Civil Municipal da Campos dos Goytacazes realizaram, na tarde desta quarta-feira (11), em uma propriedade rural, no distrito de Morro do Coco.

Segundo informações do GAM, o animal foi visto por uma criança que encontrou galinhas decapitadas no galinheiro da propriedade, e que estranhou a situação.



Ainda segundo o Grupamento, o felino é um macho de aproximadamente dois anos de idade, e estava em busca de alimentos quando entrou na propriedade. Embora não seja comum registro de ataques e de o animal ser considerado dócil, existe a possibilidade de incidentes com humanos.

A jaguatirica passará por avaliação veterinária e será devolvida à natureza, assim que possível, informou o GAM.