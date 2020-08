Rio - Uma garota de apenas 4 anos foi encontrada à deriva, em alto-mar, em uma bóia de unicórnio, a cerca de 800 metros da costa de Antirio, na Grécia, no último domingo. As informações são do jornal Greek City Times.

A garota foi resgatada após os pais notarem o sumiço da filha e acionarem as buscas.

Nas imagens, a menina parece tranquila com toda a situação, mas o capitão responsável pela embarcação que a resgatou disse que ela não estava calma, e sim "paralisada de medo".

Grigoris Karnesi, comandante do "Salaminomachos", disse que ele e sua equipe ficaram contando piadas e fazendo caras engraçadas para tentar tranquilizá-la após o resgate. "Felizmente, tudo correu bem", disse.