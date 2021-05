Por Lili Bustilho

Publicado 12/05/2021 08:11 | Atualizado 12/05/2021 08:14

O Itaperunense, Rogério da Silva, de 49 anos, teve mais uma história marcante na trajetória de 20 anos como servidor público. Ele que exerce a função de calceteiro - trabalha no calcamento de ruas ou de outras superfícies com pedras e/ou paralelepípedos - pela prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na manhã desta quarta-feira, 12, foi surpreendido na sede da Secretaria Municipal de Obras com o encontro de Indiara Silveira de Freitas, a noiva, que tinha perdido a aliança em um bueiro momentos antes do casamento e Rogério conseguiu resgatar fez contato com o servidor público, morador do bairro Cidade Nova, que contou outra experiência vivida em sua profissão há quase três anos. "Achei um documento completo, era uma carteira, tinha também uma quantia grande em dinheiro que não me lembro quanto. Foi perto do Hospital São José do Avaí. Fui na rádio e deixei lá", disse tímido aoAo relatar sobre como aconteceu o resgate da joia, o calceteiro, fez questão de enfatizar a ação da equipe que pertence. "Foi um trabalho conjunto, em equipe mesmo. Estávamos vindo do bairro Vinhosa, de repente o nosso secretário, Alexandre Pereira, ligou para o Edson e fomos ao local. A menina estava chorando muito. Nos mobilizando rápido e consegui encontrar o anel que estava bem no cantinho, na parede. Foi uma sensação muito boa de poder ajudar outro ser humano. Deus trabalha na vida de todos! Nossa equipe foi instrumento de Deus. Na equipe estava também o Viana e o Cezar. Na hora que achei foi uma emoção para a prima da noiva e pra gente também", contou Rogério.Indiara que esteve com o servidor público relatou que ele fez o dia mais especial de sua vida que foi o seu casamento e que poderia ter sido triste em um momento mais marcante ainda. "Fui convidada para a comemoração que a prefeitura fez e como eu já queria aproveitei o momento. Ele é muito vergonhoso, tímido, mas é muito humano. Na hora que fui tirar a foto ele tremia. Agradeci e a gratidão segue porque ele verdadeiramente fez o meu dia que seria de choro, frustação e tristeza ser muito mais alegre e feliz", disse a recém-casada. Renan Reis, o marido, viajou para São Paulo e ainda não foi possível contato com ele.