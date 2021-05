Os moradores do distrito de Aré, em Itaperuna, já moravam juntos há 4 anos e há quase um ano programavam se casar. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/05/2021 16:24 | Atualizado 11/05/2021 16:28

Os itaperunenses, Indiara Silveira de Freitas, 31 anos, cabeleireira e Renan Reis, 38 anos, marinheiro de convés, tiveram momentos de aflição antes de concretizarem o sonho de se casarem. No dia da celebração, já em frente ao cartório, em um bueiro localizado na Rua São José, Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a aliança de ouro da noiva caiu do buquê que era carregado pela filha de Renan e Indiara, de 2 anos, e a cerimônia teve que ser iniciada sem o tradicional símbolo do casamento: o anel. Imediatamente, a jovem conseguiu falar com uma equipe da Secretaria Municipal de Obras, que se mobilizou e após grande esforço, um dos funcionários, o Rogério, conseguiu resgatar a joia para o alívio da noiva. O DIA fez contato com Indiara que contou que iniciou seu casamento com o semblante de tristeza. Os dois que são moradores do distrito de Aré já moravam juntos há 4 anos e há quase um ano já programavam se casar.



"Já tínhamos sido chamado para assinar a documentação do casório e comecei a chorar. Estava marcado para às 15h e já tinha passado alguns minutos. Chamaram a gente três vezes e na terceira tivemos que ir. Ajoelhei no chão para ver se achava, tirei sandália, liguei para o Corpo de Bombeiros para ver se podia ajudar também e nada. Tivemos que entrar assim mesmo, sem aliança, sem nada! Minha prima, Ingrid, ficou junto ao funcionário da prefeitura acompanhando as buscas e quando acharam ela foi correndo para nos entregar. Foi só o tempo de higienizar e acabei chorando mais ainda, mas graças a Deus o casamento deu certo e ficamos muito felizes. Foi tudo muito rápido mesmo", contou Indiara.

Publicidade

Publicidade

Publicidade