Carreta ficou parada por seis dias às margens da BR-101, em Campos, por conta de um problema mecânico. Foto: Divulgação/PRF.

Publicado 13/08/2021 17:50 | Atualizado 13/08/2021 18:29

CAMPOS - A passagem de uma carreta superdimensionada pela BR-101, que transporta parte de uma turbina para a termoéletrica de Macaé, entre Campos dos Goytacazes e Macaé, no Norte Fluminense, acontecerá neste fim de semana, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O veículo com carga de grande porte sofreu pane hidráulica no km 70 da BR-101 nesta quarta-feira (11) e, devido ao problema, o percurso até Macaé foi adiado.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o deslocamento se iniciará por volta das 5h, deste sábado (14), no km 70 da BR-101, posto de combustível Rei do Petróleo, e se desencadeará até o km 172 da BR-101, próximo à entrada de Macaé-RJ. Ainda de acordo com a PRF, haverá transtornos ao trânsito na rodovia, haja vista que a BR-101 haverá de ser bloqueada, em determinados trechos, para as manobras e deslocamentos da peça, ao longo do trajeto.

A Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho da BR-101, orienta que deslocamentos pela rodovia nesse período sejam planejados. A peça, que será utilizada na montagem da usina termoelétrica no município macaense, segue em um conjunto com mais de 115 metros de comprimento, cerca de 800 toneladas, 5,48 metros de altura e mais de 10 metros de largura, em 48 eixos de oito pneus cada um.

O deslocamento será realizado pela Transportadora Locar, que contará com apoio de batedores e engenheiros da empresa e de viaturas da PRF e da concessionária Arteris Fluminense. Para que o transporte fosse viabilizado até a BR-101, o esquema do transporte peça precisou ser dividido em duas etapas, com uma parada no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop). Além da escolta da PRF, a operação também conta com equipes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Rodoviária Militar.

Durante a passagem da carreta com carga superdimensionada pelas regiões de Tapera, Ururaí e o Trevo dos Ceramistas da BR-101, prevista para acontecer das 5h às 8h deste sábado (14), em conjunto com a Guarda Municipal e PRF, a Arteris Fluminense vai trabalhar com dois pontos de desvio na rodovia:

Desvios de tráfego em Campos

•Sentido Espírito Santo: Desvio sinalizado no km 75 norte – os motoristas seguirão pela Estrada dos Ceramistas até o Trevo do Carvão, quando retornarão para BR-101 no Trevo do Índio (km 67) pela Avenida Arthur Bernardes.

•Sentido Niterói: Desvio sinalizado no km 68 sul – os motoristas retornarão para o trevo do Índio e seguirão pela Avenida Arthur Bernardes até o trevo do Carvão, quando retornarão pra BR-101 no Trevo dos Ceramistas (km 75).

De acordo com a Arteris, a programação pode sofrer alterações durante o deslocamento da carreta.

Informações atualizadas sobre as condições de trânsito na BR-101/RJ podem ser obtidas no perfil da Arteris Fluminense no Twitter ou pelo telefone 24 horas 0800 282 0101.