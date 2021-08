Imagens do circuito interno de segurança mostram suspeito tentando pegando dinheiro do caixa enquanto comparsa espera com moto do lado de fora. - Foto: Reprodução.

CAMPOS - Um homem suspeito de assaltar uma lanchonete no subdistrito de Guarus foi preso após trocar tiros com policiais militares na noite desta quinta-feira (12). Outro homem que teria participado do crime fugiu. De acordo com a Polícia Militar (PM), o estabelecimento fica localizado na Rua Nova, no Fundão.

A dupla teria chegado ao local em uma moto, por volta das 20h40. Armado, o carona desceu do veículo e anunciou o assalto. Os suspeitos tentaram fugir ao perceberem a chegada da polícia. Durante a fuga, o carona atirou contra os militares, que revidaram. Ele foi baleado e preso.

O condutor da motocicleta conseguiu escapar.

Durante a ação, foi apreendido um revólver com seis munições. A arma e o suspeito foram encaminhados para a 146ª Delegacia Policial (DP), em Guarus, onde o caso é investigado.