Mulher é feita refém em lanchonete na Tijuca

Lanchonete fica na Rua General Roca - Reprodução / Internet

Rio - Uma pessoa é feita de refém em uma lanchonete na Rua General Roca, na Tijuca, Zona Norte do Rio na manhã desta sexta-feira. De acordo com informações divulgadas pelo RJTV, da TV Globo um homem pegou uma faca no local e ameaçou a funcionária dentro da lanchonete. Os outros funcionários conseguiram escapar pulando pelo balcão.