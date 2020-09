Homem que manteve mulher refém na Tijuca se entrega à polícia

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi encaminhada com um ferimento leve no pescoço a uma ambulância que está no local e passa bem. Equipes do Segurança Presente permanecem em frente ao estabelecimento.

A polícia informou que ele tem problemas com drogas e bebidas alcoólicas, além disso, possui três passagens pela polícia. Duas por ameaça e uma por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

Informações preliminares apontaram que o sequestrador seria filho da vítima. Um homem que se apresentou como filho da refém, no entanto, disse em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, que a mulher é namorada do sequestrador.

A porta-voz da PM, Major Marliza, informou ao DIA que Paulo teria sido preso há oito dias em Valença, no Sul do Rio, depois foi transferido para Volta Redonda e, por último, para Benfica, onde estava cumprindo regime semi-aberto. Ainda de acordo com Marliza, o homem teria ido encontrar a vítima pois ela queria conversar com ele para tentar convencê-lo de voltar a prisão.



Segundo testemunhas, o homem já frequentava a região e apresentava distúrbio psíquico. No momento do crime, os funcionários conseguiram fugir pulando pelo um balcão do estabelecimento.

*Em atualização