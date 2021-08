Carga continuará estacionada em um posto de combustíveis no km 70,3 da B-101, na altura de Tapera, no município campista. - Foto: Divulgação.

CAMPOS - A passagem de uma carreta superdimensionada responsável pelo transporte de uma peça de usina termoelétrica pela BR-101, entre Campos dos Goytacazes e Macaé, no Norte Fluminense, precisou ser adiada. O veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apresentou uma pane mecânica na saída do posto onde estava estacionado na manhã desta quarta-feira (11).

Ainda de acordo com a PRF, a operação será retomada apenas quando o problema for solucionado. Até lá, a carga continuará estacionada em um posto de combustíveis no km 70,3 da B-101, na altura de Tapera, no município campista.

Conforme a concessionária que administra a rodovia, o deslocamento é realizado pela Transportadora Locar, com apoio de batedores e engenheiros da empresa, além da PRF e de viaturas da Arteris Fluminense.

A carreta, que pesa 791 toneladas e tem 116 metros de comprimento em todo o conjunto, tem destino ao km 172, próximo ao Trevo da Pedreira, em Macaé. Até a chegada, o veículo terá percorrido 102 quilômetros da BR-101 pela pista sentido Niterói, com saída no km 70, em Campos. A velocidade máxima da carreta é de 20 km/h. Durante o trajeto, o trânsito precisará ser desviado.