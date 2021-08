Serão oferecidas 75 vagas diariamente, nas cinco Unidades Pré-Hospitalar (UPHs), com exceção de Santo Eduardo, onde serão oferecidas 30 vagas. - Foto: César Ferreira.

Serão oferecidas 75 vagas diariamente, nas cinco Unidades Pré-Hospitalar (UPHs), com exceção de Santo Eduardo, onde serão oferecidas 30 vagas.Foto: César Ferreira.

Publicado 13/08/2021 18:26 | Atualizado 13/08/2021 18:28

CAMPOS - A Prefeitura de Campos está disponibilizando novas vagas para o agendamento online para repescagem da vacinação contra a Covid-19, que pode ser feito através de computador e celular. A vacinação será feita exclusivamente para as pessoas agendadas, na próxima segunda-feira (16), no horário de 18 às 22h.

Serão oferecidas 75 vagas diariamente, nas cinco Unidades Pré-Hospitalar (UPHs), com exceção de Santo Eduardo, onde serão oferecidas 30 vagas. O cadastro poderá ser feito por aqueles que ainda não foram imunizados e têm 24 anos ou mais. O munícipe deverá acessar no endereço eletrônico (clique aqui) ou acessar no Portal Oficial da Prefeitura, na aba agendamento.