Operação Gaia cumpre mandados de prisão em Campos. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Operação Gaia cumpre mandados de prisão em Campos.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 10/08/2021 12:35 | Atualizado 10/08/2021 12:36

CAMPOS - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), realiza, nesta terça-feira (10), a "Operação Gaia" para cumprir mandados de prisão contra acusados de violência contra a mulher. Até o momento, 42 pessoas foram presas. Os policiais estão nas ruas para cumprir cerca de 80 mandados de prisão em todo o estado do Rio de Janeiro.

A ação conta com o apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).

Em Campos, agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e as delegacias (134ª DP, Centro; 146ªDP, Guarus) cumpriram mandados nesta manhã nos bairros: Pelinca, Jardim Carioca e Jockey. Até o momento, quatro homens foram presos.

Publicidade



No entanto, outras delegacias da região atuam na ação. Equipes da 147ª DP (São Francisco do Itabapoana) e da 145ª DP (São João da Barra), trabalham nas ruas cumprindo os mandados.