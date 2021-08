O prefeito Wladimir Garotinho e o secretário da Casa Civil Municipal, Suledil Bernardino, assinaram, na tarde desta segunda-feira (9), um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a Superintendência Estadual dos Correios. - Foto: Divulgação.

O prefeito Wladimir Garotinho e o secretário da Casa Civil Municipal, Suledil Bernardino, assinaram, na tarde desta segunda-feira (9), um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a Superintendência Estadual dos Correios. Foto: Divulgação.

Publicado 09/08/2021 20:53

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Wladimir Garotinho e o secretário da Casa Civil Municipal, Suledil Bernardino, assinaram, na tarde desta segunda-feira (9), um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a Superintendência Estadual dos Correios para a reabertura de 16 Agências de Correios Comunitárias (AGCs) em distritos e localidades de Campos. Das 24 AGCs de Campos, 16 foram fechadas em 2019, quando o governo passado decidiu não renovar o contrato com a estatal.



“É um serviço muito importante para nossa população, especialmente em tempo de pandemia, porque Campos é o maior município em extensão territorial do estado e, com o fechamento das agências comunitárias, moradores de distritos como Serrinha, a cerca de 60 quilômetros da área central, se viram obrigados a se deslocarem até o Centro para enviar correspondências, encomendas, enfrentando, inclusive, grandes filas para obter o serviço postal, que é um serviço essencial”, contou Suledil.



A documentação para o TCT foi preparada pelo Jurídico da Casa Civil, que encaminhou o material para a superintendência. Entre os compromissos assumidos pelo poder público municipal está o de a Prefeitura de Campos providenciar “a instalação, manutenção e operação de todos os equipamentos” e de definir o servidor, funcionário e/ou estagiário que atuarão nas agências comunitárias.

A cooperação, que não prevê compensação financeira, define que os Correios ficarão encarregados do treinamento de pessoal, de garantir materiais personalizados da estatal e insumos, além da responsabilidade de supervisionar o trabalho com regularidade, conforme esclareceu a advogada da Casa Civil, Danielle Guimarães.



O chefe da Divisão de AGCs da Casa Civil, Rico Sardinha, acrescentou que, com a determinação do prefeito Wladimir Garotinho de reabrir as unidades, todas as 24 agências comunitárias voltam a funcionar, sendo as 16, já com a documentação sendo encaminhada à superintendência estadual da estatal, as AGCs de Baixa Grande, Beira do Taí, Campo Limpo, Conselheiro Josino, Dores de Macabu, Lagoa de Cima, Marrecas, Morangaba, Murundu, Poço Gordo, Ponta da Lama, Ponta Grossa São Martinho, Saturnino Braga, Serrinha e Vila Nova.

“A data de reabertura será definida posteriormente, uma vez que, antes, na próxima quinta-feira, dia 12, as equipes que atuarão nas agências passarão por capacitação e treinamento com técnicos dos Correios”, concluiu Rico.