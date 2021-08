Os anúncios foram feitos durante café da manhã com empresários e autoridades municipais e estaduais na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), nesta sexta-feira (6). - Foto: César Ferreira.

Publicado 06/08/2021 15:36 | Atualizado 06/08/2021 15:37

CAMPOS - Nesta sexta-feira (6), em visita a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, o governador Cláudio Castro, ao lado do prefeito Wladimir Garotinho, firmou novas parcerias para desenvolvimento do município. No rol das ações constam investimentos em infraestrutura, com recursos da ordem de R$ 400 milhões para obras de saneamento básico e urbanização de diversos bairros.

Os primeiros investimentos serão destinados a obras no Parque Saraiva, uma das metas estabelecidas por Wladimir para o primeiro ano de seu governo, e seguirão por bairros da região de Guarus. O Governo do Estado vai, ainda, estadualizar duas unidades da saúde e fazer aportes mensais de R$ 4 milhões para ajudar a prefeitura a manter os salários dos servidores desses setores em dia.

Os anúncios foram feitos durante café da manhã com empresários e autoridades municipais e estaduais na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O governador destacou, ainda, a implantação de órgãos do Governo do Estado em Campos, como o Polo Regional da Fundação de Apoio à Infância (FIA) na Cidade da Criança; um Destacamento do Corpo de Bombeiros no distrito de Baixa Grande, na Baixada Campista; Restaurante do Povo, em Guarus; Posto do Detran, em Guarus; Escritório da Codin, no Centro; Agência do RioPrevidência, no Edifício Salete; Casa do Trabalhador e Polo do Sine, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e Escritório Regional da Codin (Companhia de Desenvolvimento da Indústria), no Centro. As ações fazem parte do Programa Governo Presente.

Na ocasião, o vice-prefeito Frederico Paes, e dirigentes de entidades do setor produtivo, entregaram ao governador o Projeto Fênix, que visa promover o desenvolvimento regional, elaborado com a participação da academia e entidades do setor produtivo.

O prefeito Wladimir Garotinho agradeceu ao governador Cláudio Castro pelas parcerias e destacou que, se hoje a prefeitura está com as contas ajustadas e se conseguiu pagar salários atrasados, foi graças à sensibilidade e boa vontade do governador, que tem recebido e atendido às suas reivindicações para melhorar as condições de vida da população de Campos.

“Agradeço muito por ter nos ouvido. Todos os municípios da região vivem situação difícil e, se estamos conseguindo avançar e ajudar a girar a economia, é porque temos feito parcerias com o Governo do Estado”, enfatizou o prefeito, que destacou a necessidade de união das forças políticas de Campos para que seja possível promover o desenvolvimento.

A união entre as forças políticas a favor do município, que vem sendo definido pelo prefeito Wladimir Garotinho, também foi defendido pelo governador Cláudio Castro e pelo deputado estadual licenciado e atual secretário de Governo do Estado, Rodrigo Bacellar.