No local, Wladimir Garotinho cumprimentou os funcionários que atuam em várias frentes de trabalho.Foto: Divulgação.

Publicado 05/08/2021 21:23 | Atualizado 05/08/2021 21:25

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho visitou, nesta quinta-feira (5), o canteiro de obras do Shopping Popular Michel Haddad. No local, ele cumprimentou os funcionários que atuam na pintura da estrutura metálica e na construção do Castelo de Água, que vai abastecer os quiosques da Praça de Alimentação, os banheiros e as instalações administrativas, dentre outros serviços.

O prefeito destaca a importância das obras para a conclusão do empreendimento que vai abrigar mais de 400 permissionários que trabalham provisoriamente desde 2015 no espaço construído no Parque Alberto Sampaio. De acordo com prefeito, a execução do projeto tem fiscalização permanente da Secretaria de Obras e Infraestrutura, com o objetivo de assegurar a qualidade e celeridade dos trabalhos para que a entrega seja feita no prazo estabelecido, que é no mês que se comemora o mês do trabalhador, em maio em 2022.

“As obras, que estavam paralisadas desde o final de 2016, foram retomadas na atual gestão da prefeitura no dia 28 de junho, com nova previsão de entrega no mês de maio de 2022 para abrigar mais de 400 permissionários cadastrados que atuavam nos boxes do antigo Shopping Popular na Rua Barão do Amazonas e foram removidos do local para funcionar provisoriamente no espaço construído para este fim, no Parque Alberto Sampaio”, destaca o Prefeito Wladimir Garotinho.

O secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, Jorge William Cabral, informa que o Castelo de Água do empreendimento terá capacidade de armazenamento de 50 mil litros para atender aos dois banheiros, fraldários, os dois núcleos da administração e a praça de alimentação. Também está sendo construído o extenso sistema de rede elétrica, além do Sistema Tubular de Prevenção e Combate ao Incêndio.

O secretário Jorge Wílliam destaca que “as obras, para a conclusão do Shopping Popular Michel Haddad, estão sendo realizadas em várias frentes, como a escavação e concretagem da base para a construção do Castelo de Água; a instalação das tubulações, sensores e espargidores do sistema de prevenção contra incêndio; construção do sistema elétrico e hidráulico da Casa de Bombas; execução do embolço/reboco das instalações em alvenaria e outros serviços, como parte das instalações elétricas, e a urbanização na entrada do lado da Rua Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa)”, finaliza.