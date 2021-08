Cidade tem, atualmente, sete pacientes internados no Hospital de Campanha, sendo cinco deles em leitos de Unidade de Terapia Intensiva. - Foto: Prefeitura de SJB.

Cidade tem, atualmente, sete pacientes internados no Hospital de Campanha, sendo cinco deles em leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Foto: Prefeitura de SJB.

Publicado 04/08/2021 19:41 | Atualizado 04/08/2021 19:41

SÃO JOÃO DA BARRA - A Prefeitura de São João da Barra confirmou a presença da variante Delta da Covid-19 na cidade. Conforme o município, a primeira amostra foi detectada na semana passada. A variante Delta é considerada um dos principais aceleradores da pandemia no mundo, já que os sintomas são facilmente confundidos com os da gripe.

Além da nova variante, classificada como B.1.617.2, cuja velocidade de contágio tem preocupado cientistas e autoridades de saúde pública e já está presente em 38 dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, São João da Barra também apresenta casos das variantes P.1, P.1.2 e B.1.1.7.

Publicidade

A prefeitura tem alertado os moradores para a importância do cumprimento das medidas de prevenção e combate à Covid-19, mesmo com 62,5% da população já vacinada com a primeira dose e 29,4% com a segunda ou dose única.

"O fato de estarmos avançando na imunização, com médias acima do Estado do Rio de Janeiro e do país, tem sido fundamental, mas com o vírus circulando, inclusive variantes, é preciso que a população mantenha todos os cuidados, siga cumprindo os protocolos que constam nos decretos e portarias municipais. O distanciamento e o uso de máscara facial continuam sendo nossas grandes defesas", explica o secretário municipal de Saúde, Sávio Saboia.

Publicidade

São João da Barra tem, atualmente, sete pacientes internados no Hospital de Campanha, sendo cinco deles em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na noite de terça-feira (3).

Desde o início da pandemia, 4.653 moradores já foram infectados com coronavírus, sendo 162 mortes e 4.086 recuperados. Há ainda 89 casos suspeitos da doença aguardando o resultado da análise dos exames.