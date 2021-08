O prefeito agradeceu ao governador e falou sobre a expectativa de recebê-lo esta semana no município. - Foto: Reprodução.

O prefeito agradeceu ao governador e falou sobre a expectativa de recebê-lo esta semana no município. Foto: Reprodução.

Publicado 03/08/2021 21:56 | Atualizado 03/08/2021 21:57

CAMPOS - O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmou, nesta terça-feira (3), que estará em visita oficial, com o Programa Estado Presente, nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense, entre quinta-feira (5) e a manhã de domingo (8). Durante esse período, o governador também estará em Campos e demais municípios. O anúncio da agenda foi feito durante reunião com o prefeito Wladimir Garotinho, que o recepcionará em Campos, e o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacelar.

O prefeito agradeceu ao governador e falou sobre a expectativa de recebê-lo esta semana no município. “É um prazer recebê-lo em Campos, onde será muito bem recebido. Gostaria de agradecer, em nome do povo de Campos e de toda Região Norte e Noroeste, o apoio que está nos dando e tenho certeza de que vai anunciar muitas coisas boas, mais uma vez, para nossa população”, disse o prefeito.

Durante a confirmação da agenda, o governador anunciou a divulgação de ações e lançamento de obras. “Vamos, principalmente, olhar o que a população do Norte e Noroeste Fluminense precisa hoje, suas demandas e para que a gente possa ouvir os prefeitos”, disse Cláudio Castro, que agradeceu a presença do prefeito e do secretário, e falou sobre a importância da união para conseguir mudar Campos e toda região.

O secretário de Estado de Governo também falou. “Agradeço pelas palavras, governador e prefeito Wladimir. Tenho certeza de que, com essa junção aqui, quem ganha é a cidade de Campos e toda região”, finaliza Bacelar.