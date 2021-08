Em visita anterior a Campos, o governador se comprometeu a atender diversas solicitações de parcerias feitas pelo prefeito. - Foto: César Ferreira.

Em visita anterior a Campos, o governador se comprometeu a atender diversas solicitações de parcerias feitas pelo prefeito.Foto: César Ferreira.

Publicado 02/08/2021 19:09 | Atualizado 02/08/2021 19:10

CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho recebe, nesta semana, o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, que estará também visitando a região. A vinda a Campos gera expectativas positivas, principalmente devido às solicitações feitas anteriormente pelo prefeito ao governador. Há a expectativa de que Cláudio Castro anuncie melhorias, como ocorreu no dia 7 de maio, durante abertura do Restaurante do Povo, antigo Restaurante Popular, no Centro.



Na ocasião, o governador se comprometeu a atender diversas solicitações de parcerias feitas pelo prefeito Wladimir Garotinho, como a criação de um outro Restaurante do Povo, em Guarus, além de investimentos em obras de infraestrutura, na casa de R$ 400 milhões, entre bairros legais, pontes e estradas no interior. "Como anunciei na nossa prestação de contas dos 180 dias, o Bairro Legal do Parque Saraiva está na lista de prioridades do Estado", disse o prefeito.



Dentro da política municipal de revitalização da Agricultura, vocação natural do município, a Prefeitura começou investindo na recuperação das estradas, para viabilizar o escoamento da produção. A parceira com o governo do estado permitirá a ampliação do Programa Estradas do Produtor, que prevê a recuperação de 12 estradas e construção ou reforma de 43 pontes.



Com a iniciativa, será possível ir além e o agronegócio abrirá caminho para outros segmentos, como o agroturismo, especialmente em regiões como a do Imbé, com potencial para o ecoturismo, esportes radicais e de aventura, entre outros que geram emprego e renda e movimentam a economia local.



O comércio, um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, também foi pensado em termos de investimentos, assim como a indústria. Para Campos, o prefeito vem negociando com o governador a instalação de uma Agência de Desenvolvimento Local. O objetivo é desburocratizar e facilitar o acesso do setor produtivo local a linhas de crédito através de programas como o AgeRio, que investe em projetos desde a micro à grande empresa. Outro programa é o Codin, que incentiva e orienta na instalação ou expansão de empresas, bem como encaminha o empresário para a obtenção de crédito para o capital de giro. É mais emprego, mais desenvolvimento para Campos.



Entre as solicitações de investimentos do governo do estado para Campos, está a de apoio à política local de emprego e geração de renda através da implantação de polos dos programas estaduais Casa do Trabalhador e Sistema Nacional de Empregos (Sine). A Casa do Trabalhador promove a formação e a qualificação para o trabalho e o Sine o direcionamento a pessoa para o mercado. Os programas fornecem todo o tipo de apoio e orientação para inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

As negociações começaram em março e a parceria está sendo fechada, já em fase de assinatura de convênio. Outra reivindicação do prefeito ao governador Cláudio Castro foi a criação de uma sede para o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado na Baixada Campista, antiga demanda da população. Recentemente, a Prefeitura de Campos ofereceu um imóvel já pronto, precisando de poucas intervenções.