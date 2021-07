O corpo do animal deverá ser encaminhado para análise. - Foto: Reprodução.

Publicado 30/07/2021 19:18 | Atualizado 30/07/2021 19:19

SÃO FIDÉLIS - Uma onça-parda morreu após ser atropelada por um carro de passeio, na tarde desta sexta-feira (3), na RJ-158, próximo a cidade de São Fidélis, no Norte Fluminense. Moradores e motoristas que passavam pelo local tentaram ainda socorrer o animal que agonizava à margem da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros ao felino, que não resistiu aos ferimentos. O motorista que atropelou a onça não foi identificado até o momento. Não há registro de circulação de animal selvagem em áreas urbanas, porém o local do atropelamento foi bem próximo a cidade de São Fidélis.

No vídeo feito por uma pessoa que passou pelo local é possível observar o animal deitado às margens da pista, praticamente imóvel. O corpo do animal deverá ser encaminhado para análise. Onças pardas como a que morreu habitam em pequeno número a floresta do Parque Estadual do Desengano – Imbé- área de congrega os municípios de Campos, São Fidélis e Santa Maria Madalena.

Onça parda morre atropelada na estrada Campos-São Fidélis.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ebUQJccoB4 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2021

Segundo maior felino do Brasil



Também conhecida como suçuarana, puma, onça-vermelha e leão-baio, a onça-parda é a segunda maior espécie de felino do Brasil, só ficando atrás da onça-pintada (Panthera onca). Tem o corpo alongado, com até 1,08 metro de comprimento. A cauda longa mede até 61 centímetros e a altura é de 63 centímetros.

O macho adulto pode pesar por volta de 70 quilos. A pelagem da suçuarana tem coloração uniforme, variando entre marrom-acinzentado bem claro e marrom-avermelhado escuro. Geralmente os animais que vivem em florestas são menores e mais escuros e os que habitam regiões montanhosas são maiores e mais claros.



Possuem hábitos noturnos (predominantemente) e diurnos, caçam a qualquer hora do dia com certa tendência ao horário de crepúsculo. Embora seja uma espécie terrestre, possui muita habilidade para subir em árvores e é muito ágil. A suçuarana vive solitária, menos na época de acasalamento.