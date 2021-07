Imagens das câmeras de segurança flagraram toda a ação do suspeito e foram entregues à polícia. - Foto: Reprodução.

Imagens das câmeras de segurança flagraram toda a ação do suspeito e foram entregues à polícia.Foto: Reprodução.

Publicado 30/07/2021 14:55 | Atualizado 30/07/2021 14:56

CAMPOS - Um suposto "fiel" que ainda não foi identificado pela polícia, furtou o celular de um membro de uma igreja dentro da instituição religiosa na manhã desta sexta-feira (30), na Avenida Ruy Barbosa, no bairro da Lapa, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



Segundo informações de populares, o homem entrou na igreja pedindo informações. Ao perceber que o celular estava em cima do balcão e ninguém estava prestando atenção, o suspeito pegou o aparelho rapidamente e colocou no bolso, antes de sair do local.

Imagens das câmeras de segurança flagraram toda a ação do suspeito e foram entregues à polícia. O crime foi registrado na 134ªDP (Delegacia do Centro) onde será investigado.