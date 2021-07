Maciel da Silva Rosa, de 35 anos, se entregou nesta terça (27). - Foto: Divulgação/Portal dos Procurados.

Publicado 27/07/2021 16:23 | Atualizado 27/07/2021 16:24

CAMPOS - O homem suspeito de tentar matar a ex-namorada em Campos, no Norte Fluminense, se entregou à polícia nesta terça-feira (27), segundo a Delegacia de Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Maciel da Silva Rosa, de 35 anos, era considerado foragido da Justiça.



Contra ele havia um mandado de prisão temporária, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos, pelo crime de tentativa de feminicídio e violência doméstica. A tentativa de feminicídio contra Roberta Bianca de Souza, de 44 anos, aconteceu na manhã do dia 1º de junho, na Rua Azevedo Lima, no Parque Leopoldina, em Campos.

De acordo com a polícia, Roberta Bianca foi atingida por três tiros no pescoço, na mão esquerda e pernas, quando saia de casa e seguia para o trabalho. Maciel teria fugido de bicicleta após cometer o crime. Na terça-feira passada, dia 20 de julho, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz com a foto de Maciel para ajudar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) a encontrar o suspeito.



A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Ferreira Machado, onde passou por cirurgia, mas ficou paraplégica, segundo a polícia. De acordo com as investigações, a Roberta Bianca tinha terminado o relacionamento com o suspeito, que estava inconformado.



O caso segue sendo investigado e acompanhado pela Deam, em Campos.