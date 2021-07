Ossada estava às margens da BR-101. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 26/07/2021 11:20 | Atualizado 26/07/2021 11:21

CAMPOS - Uma ossada humana foi encontrada após uma denúncia anônima no fim da tarde deste domingo (25) em um canavial às margens da BR-101, no distrito Travessão, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Militar (PM), os ossos foram localizados após o canavial ter sido queimado.

Ao lado das partes cadavéricas foi encontrada uma camiseta branca. A ossada foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) do município e passará por exames que deverão revelar a sua identificação. O caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), onde será investigado.