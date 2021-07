Nesta quinta-feira (22), Ganime visitou a unidade filantrópica para conhecer pessoalmente os trabalhos realizados no local. - Foto: Divulgação.

Nesta quinta-feira (22), Ganime visitou a unidade filantrópica para conhecer pessoalmente os trabalhos realizados no local. Foto: Divulgação.

Publicado 23/07/2021 14:36 | Atualizado 23/07/2021 14:37

SÃO JOÃO DA BARRA - A Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra vai receber R$ 1,5 milhão das emendas individuais do deputado federal Paulo Ganime (NOVO). A instituição, que é o único hospital da cidade e foi fundada em 1873, participou de um projeto de compra de equipamentos e materiais para abertura de cinco leitos de UTI no edital de emendas do deputado e foi uma das contempladas.



Nesta quinta-feira (22), Ganime visitou a unidade filantrópica para conhecer pessoalmente os trabalhos realizados no local que vai receber parte dos R$ 16 milhões do Orçamento do parlamentar.



“Esses recursos vão ajudar a dobrar a capacidade de atendimento a doentes em estado grave e reduzir a necessidade de transferência de pacientes para internação em Campos. Fiquei feliz em saber ainda que a direção conseguiu reduzir os custos dos equipamentos e talvez, com essa verba, consiga montar seis UTIs”, afirmou o deputado. O hospital funciona com emergência 24 horas e presta cerca de 2 mil atendimentos mensais.



Durante a passagem por São João da Barra, o deputado visitou mais um campus do Instituto Federal Fluminense, que conta com cerca de 400 alunos regulares dos cursos técnicos. A unidade de educação foi uma das beneficiadas pela emenda destinada ao projeto IF Maker, voltada à estruturação dos laboratórios de prototipagem, que permite a adoção de metodologias mais ativas dos estudantes que aprendem fazendo, enquanto assume o protagonismo do ensino.



O deputado participou de uma reunião na prefeitura com o secretário de Saúde, Sávio Sabóia, e o chefe de gabinete e secretário de Turismo, Edivaldo Machado, recebendo atualizações sobre o andamento do município nas áreas da saúde e turismo.



Agenda em Cardoso Moreira



No período da tarde, Paulo Ganime seguiu para Cardoso Moreira, onde conversou com secretários municipais e vereadores sobre as demandas do município, principalmente sobre o desemprego, já que grande parte da população depende, atualmente, de cestas básicas e assistência municipal.



Outro problema discutido foi a cheia do rio Muriaé, que com as enchentes, destrói moradias e aumenta o déficit habitacional, com famílias recebendo aluguel social.



“Precisamos encontrar formas de dar autonomia ao cidadão de Cardoso Moreira, por meio da empregabilidade e da economia do município”, destacou o parlamentar, que se colocou à disposição para conversar com instituições de ensino sobre parcerias para a capacitação de força de trabalho e abrir canais de comunicação com ministérios para a destinação de convênios para a educação, agricultura e habitação.



Nesta sexta-feira (23), o projeto “Ganime na Estrada” estará em Italva e São José de Ubá, concluindo as visitas desta semana a dez municípios das regiões norte e noroeste do estado. Na próxima semana, o deputado estará na Região Serrana, visitando outras cinco cidades.