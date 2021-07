Parentes e amigos de Vitor Souza das Neves comemoraram a liberdade do rapaz que Depois de ficar dois dias detido em uma carceragem da 146ª DP. - Foto: Reprodução.

Publicado 22/07/2021 20:53 | Atualizado 22/07/2021 20:58

CAMPOS - Depois de ficar dois dias detido em uma carceragem da 146ª Delegacia de Polícia de Guarus (146ª DP), em Campos dos Goytacazes, o jovem Vitor Souza das Neves, de 23 anos, foi liberado na tarde desta quinta-feira (22). A revogação da prisão ocorreu depois que a vítima não reconheceu Vitor como um dos criminosos envolvidos em um assalto ocorrido em 2020.

Ele também era acusado de envolvimento em uma tentativa de latrocínio contra um sargento da Polícia Militar e seu cunhado, nesta semana em Campos. O advogado do jovem, Patrick Benedito, explicou como conseguiu revogar a prisão.

“Nós entramos com a revogação da prisão ontem e quando eu fui despachar com o juiz, ele me pediu uma prova. E a prova consiste na seguinte situação: Ao voltar na delegacia, o inspetor cumpriu uma diligência trazendo a vítima do roubo de 2020. A mesma fez um reconhecimento, ficando comprovado de que não era Vitor o autor do crime”, afirmou Benedito. Com o laudo em mãos, o advogado anexou o documento ao processo e iniciou as idas ao Ministério Público e no Fórum, despachando com promotor, juiz e secretário.



“Para agora então, ser expedido o alvará onde o juiz optou pela rejeição da denúncia. Ficou comprovado de que o mesmo não participou nem do roubo em 2020 e nem do crime de tentativa de latrocínio”, detalhou.

Entenda o caso

Vitor Souza foi detido pela PM em sua casa, na última terça-feira (20), no bairro do Fundão, suspeito de pilotar uma motocicleta durante um assalto contra o sargento da PM e seu cunhado. Eles foram baleados. O policial teve a arma roubada, mas o armamento já foi recuperado nesta quarta-feira (22).

Em nota, o Hospital Ferreira Machado, informou que o militar passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é estável. Ele foi atingido nas costas e no braço. Já o cunhado levou um tiro na perna e passa bem.