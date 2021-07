No local foram apreendidas cinco bicicletas, três barcos, sete redes e quatro motores. - Foto: Divulgação.

No local foram apreendidas cinco bicicletas, três barcos, sete redes e quatro motores.Foto: Divulgação.

Publicado 22/07/2021 12:48 | Atualizado 22/07/2021 12:54

CAMPOS - O Grupamento Ambiental (GAM) da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, realizou nesta quarta-feira (21), na localidade Boa Vista, na Baixada Campista, apreensão de material de pesca após denúncia de atividade clandestina em propriedade particular.

De acordo com a denúncia, havia pesca clandestina com uso de malha inferior a permitida em área alagada de uma propriedade particular. Ao chegar ao local, ninguém foi encontrado, mas foram apreendidas cinco bicicletas, três barcos, sete redes e quatro motores.

O material foi levado para a 134ª Delegacia Policial (134ª DP), no Centro, mas como não houve flagrante, o material ficou acautelado na base do GAM, onde foram feitos todos os procedimentos administrativos. A ação contou com o apoio da Subsecretaria Municipal de Posturas. Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas ao GAM, através do telefone 153.