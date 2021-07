São realizados cerca de 250 atendimentos toda semana. - Foto: Jualmir Delfino.

São realizados cerca de 250 atendimentos toda semana. Foto: Jualmir Delfino.

Publicado 21/07/2021 19:00 | Atualizado 21/07/2021 19:10

CAMPOS - Devido ao aumento da demanda para emissão da primeira ou segunda via da Carteira de Identidade no Postos do Detran-RJ, em Campos, a prefeitura firmou parceria com o Governo do Estado para prestar atendimento ao público em Postos de Identificação Civil em unidades da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, em Guarus, e na Baixada Campista. São cerca de 250 atendimentos toda semana.

A parceria resulta em relevante benefício para a população, principalmente para as camadas mais sacrificadas que teriam que arcar com despesas para se deslocarem de Campos para cidades onde se consegue agendamento para o serviço de identificação civil, como Bom Jesus do Itabapoana, São Fidélis e outras cidades com menores demandas para atendimento do Detran com os serviços para a primeira e segunda via ou retificação de dados na Carteira de Identidade, emitida pelo órgão estadual, que tem o controle do cadastro de identificação civil no âmbito de todo Estado do Rio.

Publicidade

“Na medida em que a prefeitura avança na vacinação contra a Covid-19 e que reduz o número de novos casos, ocorre a flexibilização das regras que controla as aglomerações. A partir dessa premissa as pessoas buscam voltar à normalidade e a procura por serviços tem sido uma constante. Existe uma demanda reprimida, por exemplo, para emissão de documentos e, no caso da Carteira de Identidade, os dois Postos do Detran em Campos não estão conseguindo atender as demandas. Para minimizar os transtornos, firmamos parceria com o Detran-RJ e estamos com um Posto de Atendimento de Identificação Civil na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e outro na Casa de Cultura José Cândido de Carvalho, que está funcionando na Praça São Gonçalo, em Goytacazes, que é a porta de entrada da Baixada Campista”, relata o secretário, Rodrigo Carvalho.

Nesta terça-feira (20) as agentes de atendimento do Posto de Identificação da Prefeitura na Casa de Cultura José Cândido de Carvalho, em Goytacazes, demonstraram comprometimento com o trabalho e respeito aos usuários. Para atender a todos na unidade nesta segunda-feira (20), sequer pararam para almoçar. Gorete de Souza e Márcia Regina Maia se desdobravam em fazer os procedimentos, como colher as digitais, fotografar, preencher os campos dos formulários online no site do Detran-RJ e, ao mesmo tempo, prestar orientações para jovens, adultos e idosos com necessidades diferentes sobre a emissão de documentos em primeira e segunda vias.



“Temos uma média de atendimento de 100 pessoas da Baixada Campista toda semana. Às quintas-feiras levamos todos os formulários assinados com os documentos para a sede do Detran no Rio e no prazo médio de duas semanas as pessoas apanham aqui sua nova cédula de identidade”, informou Gorete.

Publicidade

O aposentado Elson Ribeiro Peixoto deu exemplo de bom senso. Ele esperou com paciência pelo atendimento após receber as informações sobre os documentos necessários e ter ido tirar cópias. “Esse serviço de identificação aqui é muito válido. Melhor vir aqui e esperar algumas horas para o atendimento do que ter que pegar estrada e ter despesas para ir em outra cidade para conseguir a nova Carteira de Identidade”, comparou Elson Ribeiro.

A professora aposentada, Sônia Maria Brasil também foi atendida no Posto de Identificação da Prefeitura em Goytacazes. “Estamos tentando agendar o atendimento para os Postos do Detran da Rua Barão de Miracema e do Shopping Estrada há muito tempo, mas não estão marcando para Campos. A instalação desse Posto aqui em Goytacazes é muito melhor do que ter que sair de Campos e ter que ir em outra cidade”, ponderou Sônia Maria.