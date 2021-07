O Hemocentro segue com o estoque baixo, situação agravada pela pandemia do novo coronavírus. - Foto: Divulgação.

Publicado 21/07/2021 17:07 | Atualizado 21/07/2021 17:09

CAMPOS - O Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, vai realizar mais uma ação em busca de doadores de sangue nesta quinta-feira (22). A ação será realizada em parceria com o Colégio Salesiano e o Rotary Club, das 8h às 14h, no pátio do colégio, no Parque Tamamdaré, onde a unidade móvel estará disponível para receber doadores voluntário da escola e do Rotary, além da comunidade, que terá acesso ao local, mas precisa agendar a doação pelo telefone (22) 99899-4745.



Segundo a Prefeitura, as ações itinerantes do Hemocentro têm sido intensificadas para criar mais facilidade de acesso a novos doadores. Para agendar uma ação com a unidade móvel é preciso ligar para os telefones (22) 98175-2599 e (22) 98126-4066, e apresentar uma lista de intenção de doadores.



Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, apresentar um documento original de identidade com foto, ter peso superior a 50 Kg, idade entre 16 e 69 anos, não estar em jejum e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas três horas.



Doadores com 16 e 17 anos devem comparecer ao Hemocentro Regional de Campos acompanhados pelos responsáveis, preencher um formulário próprio, com o consentimento formal do responsável legal para cada doação, com cópia da identidade oficial do responsável anexada. Candidatos com idade superior a 60 anos só poderão doar se já realizaram doações de sangue anteriormente.