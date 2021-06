Policiais ainda não conseguiram encontrar e capturar o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos - Divulgação

Policiais ainda não conseguiram encontrar e capturar o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anosDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 16:29

Várias viaturas da força-tarefa deixaram a base de comando às 14h45 desta quinta-feira, 24, para fazer buscas a Lázaro Barbosa numa região de chácaras de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, saiu em um carro descaracterizado para acompanhar as equipes. Lázaro foge da polícia há 16 dias após ser suspeito de cometer chacina no DF. As informações são do G1.



“Estamos trabalhando”, disse o secretário na saída da base.

Pelo menos quatro viaturas do Comando de Divisas da Polícia Militar (COD) e uma van com mais de 10 policiais seguiram com destino ao bairro Itamar, em Girassol.



Bombeiros estão no local com três helicópteros para sobrevoar a área. Os moradores da região foram impedidos de entrar no perímetro fechado pelos policiais.

O caminho de estrada de chão foi bloqueado com um carro da polícia e a imprensa foi impedida de acompanhar a operação.



Um morador disse que um helicóptero está sobrevoando em uma chácara da região e que há várias viaturas, a cerca 8km da barreira montada pela polícia na estrada de terra.

Cães farejadores dos Bombeiros estão na mata para rastrear vestígios que podem ter sido deixados pelo fugitivo. Lázaro é suspeito de matar quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no DF, e fugir para as matas e Cocalzinho para se esconder.