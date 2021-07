O professor Fábio Coboski usando a máscara, seguindo os protocolos de proteção a Covid-19. - Foto: Ascom/Uenf.

O professor Fábio Coboski usando a máscara, seguindo os protocolos de proteção a Covid-19. Foto: Ascom/Uenf.

Publicado 21/07/2021 19:09

CAMPOS - As aulas do Paraesporte começaram nesta quarta-feira (21) oferecendo natação, dança, iniciação desportiva e futebol down e para deficiente intelectual, em Campos dos Goytacazes. As atividades esportivas estão acontecendo na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), fruto de uma parceria entre a unidade de ensino e o Paraesporte. Para as famílias, o projeto retornou em boa hora, já que os participantes estavam ansiosos.



A paulista Fernanda Silva que chegou a Campos a pouco tempo, mas já garantiu sua vaga na aula de natação e dança do Paraesporte. De acordo com a mãe, Elizabeth, o projeto vai ajudar muito no processo de socialização da filha. “Estamos a pouco tempo na cidade e ainda tivemos a sorte de morar em frente a Uenf”, disse.



Heverton Ribeiro de Carvalho, 26 anos, que faz parte da equipe do Paraesporte, desde 2017, e que conquistou medalha de prata nos Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais, em Abu Dhabi, estava ansioso para reencontrar os amigos e professores. " Por ele, estaria aqui desde às 5h da manhã, explicou a mãe Helenilza Ribeiro de Carvalho, que chegou para a aula das 9h.



O objetivo do medalhista é treinar o máximo, pois quer participar da próxima edição dos Jogos Mundiais, em 2023, na Alemanha. " Sei que para chegar lá, preciso passar por várias etapas, e só com muito treino vou poder vencer, e se depender de mim eu estarei lá e vou trazer desta vez medalha de ouro, comentou Heverton.

As pessoas interessadas podem fazer a matrícula às 4ª e 6ª feiras, das 9 às 16h, a Uenf. Os futuros alunos devem apresentar cópia dos documentos pessoais do aluno e do responsável, comprovante de residência, além de atestado e laudo médico.