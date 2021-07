Os lotes chegaram no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Guarus, na manhã desta quinta. - Foto: Verônica Matos.

Os lotes chegaram no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Guarus, na manhã desta quinta. Foto: Verônica Matos.

Publicado 22/07/2021 11:49

CAMPOS - A Prefeitura de Campos, no Norte Fluminense, recebeu um novo lote com as vacinas contra a Covid-19 nesta quinta (22). Foram entregues 8.138 doses de imunizantes, sendo 6.440 da AstraZeneca e 1.698 da Pfizer. Os lotes chegaram por volta das 9h30, no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Guarus, e foram levados para a Rede de Frios, que fica na sede da secretaria.

A chegada das vacinas garante a continuidade do calendário de imunização, cujo cronograma será divulgado posteriormente pela Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde. O município aplicou até quarta-feira (21), 329.333 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 224.929 de primeira dose e 93.458 de segunda dose, além de 10.496 doses únicas.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 no município segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e orientações e o calendário unificado da Secretaria de Estado de Saúde (SES).