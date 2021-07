Vacinação na Policlínica Hélio Pellegrino na Praça da Bandeira - Fábio Costa/Ag.O Dia

Vacinação na Policlínica Hélio Pellegrino na Praça da BandeiraFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 19/07/2021 06:21 | Atualizado 19/07/2021 06:40

Rio - O calendário de vacinação contra a Covid-19 da semana começa nesta segunda-feira (19) com as mulheres de 36 anos, na cidade do Rio. A faixa etária será contemplada pelos próximos três dias. Na última quinta-feira (15), a prefeitura anunciou mudanças na programação: nas próximas duas semanas, cada idade terá três dias para a vacinação. A previsão é vacinar todos os cariocas, pelo menos com primeira dose, até o dia 18 de agosto.

No Rio, a terça-feira (20) é a vez dos homens de 36 anos; na quarta-feira, pessoas de 36 anos ou mais; na quinta-feira é a vez das mulheres de 35 anos; na sexta, homens de 35 anos, e no sábado pessoas de 35 anos ou mais.

Publicidade

Nova calendário de vacinação contra a covid-19 no Rio Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Baixada Fluminense: calendário na faixa etária dos 30 anos

Publicidade

Em Nova Iguaçu, pessoas de 36 anos serão vacinas de segunda-feira à quarta-feira; pessoas de 35 anos de quinta-feira à sábado. Em Duque de Caxias, nesta segunda-feira (19), pessoas de 35 e 34 anos serão vacinadas com primeira dose.

Em Belford Roxo, o calendário da semana é um pouco mais acelerado : nesta segunda-feira (19), são vacinadas pessoas de 34 anos; na terça, de 33 anos; 32 anos na quarta; 31 anos na quinta-feira; 30 anos na sexta-feira; e repescagem para pessoas acima de 30 anos no sábado.

Publicidade

São Gonçalo retoma vacinação

Em Niterói, pessoas de 33 anos são imunizadas entre segunda e terça-feira; pessoas de 32, na quarta e na quinta-feira; pessoas de 31, na sexta-feira e no sábado. A cidade tem a modalidade de agendamento de vacinação

Publicidade

Depois de suspender temporariamente o calendário, São Gonçalo retoma nesta segunda a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais.