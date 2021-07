Ganime destacou a importância de Campos como polo regional e se colocou à disposição do prefeito Wladimir Garotinho. - Foto: César Ferreira.

Ganime destacou a importância de Campos como polo regional e se colocou à disposição do prefeito Wladimir Garotinho. Foto: César Ferreira.

Publicado 22/07/2021 12:12 | Atualizado 22/07/2021 12:12

CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho recebeu, na tarde desta quarta-feira (21), a visita do deputado federal Paulo Ganime (NOVO). O tema principal do encontro envolveu demandas sobre a necessidade de duplicação de trechos urbanos das BRs 101 e 356, rodovias que cortam o município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Essa reivindicação foi encaminhada por Wladimir ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve em Campos no mês de fevereiro. “Na BR 101, as melhorias ocorreriam entre o Trevo do Índio e o Shopping Boulevard. Na BR 356, as obras seriam da parte final da Avenida Presidente Kennedy, no Jockey, até a saída para São João da Barra. São dois gargalos no trânsito da cidade que precisam ser solucionados”, ressaltou o prefeito.

Ganime destacou a importância de Campos como polo regional e se colocou à disposição do prefeito. “Estamos percorrendo as diversas regiões do Estado e levantando as prioridades dos gestores. Fui companheiro de Wladimir na Câmara dos Deputados e quero colaborar no que for possível”, acrescentou o parlamentar.

O prefeito Wladimir Garotinho fez, ainda, uma breve explanação sobre os primeiros meses de sua gestão, ressaltando os trabalhos realizados, principalmente, nas áreas de Saúde, Educação, Agricultura, Desenvolvimento Humano, além dos ajustes na máquina pública visando a recuperação da capacidade de investimento.

“Encontramos uma cidade toda quebrada e com muito trabalho e planejamento já colhemos os primeiros resultados. Depois dos números em alta do comércio, o CAGED mostra saldo positivo nos empregos gerados pelo setor industrial, de janeiro a maio, com Campos na liderança da região. É a prova de que estamos no caminho certo”, completou Wladimir.